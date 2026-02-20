Villarreal-Valencia domenica 22 febbraio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Pipistrelli in gol all’Estadio de la Ceramica?

Il match tra Villarreal e Valencia si gioca domenica 22 febbraio alle 21:00 all’Estadio de la Ceramica, causa l’interesse per il derby della Comunitat. Entrambe le squadre cercano punti importanti per la classifica, con i padroni di casa che puntano a confermarsi nel loro stadio. I tifosi aspettano di vedere quali formazioni scenderanno in campo e se i pipistrelli riusciranno a segnare. La sfida promette emozioni intense fino al fischio finale.

La domenica di Liga si chiuderà con la gara notturna, di grande richiamo, tra Villarreal e Valencia: è il derby de la Comunitat, sempre sentitissimo. Le due squadre lottano per obiettivi diversi ma sono entrambe in una buona dinamica: il Submarino Amarillo ha appena vinto il recupero al Ciutat de Valencia, grazie a un guizzo.

Villarreal-Valencia: diretta streaming gratis e dove vedere il match di Liga

Villarreal, Foyth operato. Domenica aveva rimediato una lussazione alla spalla destraJuan Foyth è stato operato oggi a Valencia dopo la lussazione alla spalla destra rimediata durante la partita giocata domenica scorsa a Vallecas contro il Rayo. Lo ha comunicato il Villarreal ... tuttomercatoweb.com

