Villarreal-Valencia domenica 22 febbraio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Derby de la Comunitat importante per entrambe

La domenica di Liga si chiuderà con la gara notturna, di grande richiamo, tra Villarreal e Valencia: è il derby de la Comunitat, sempre sentitissimo. Le due squadre lottano per obiettivi diversi ma sono entrambe in una buona dinamica: il Submarino Amarillo ha appena vinto il recupero al Ciutat de Valencia, grazie a un guizzo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Leggi anche: Valencia-Real Madrid (domenica 08 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I Blancos soffrono a Mestalla?

Leggi anche: Valencia-Real Madrid (domenica 08 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. I Blancos soffrono a Mestalla?

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Calcio estero, il programma del weekend: Real Madrid e Lens difendono il primato ritrovato, Tottenham-Arsenal snodo cruciale in Premier; - la Repubblica; Villarreal-Valencia: diretta streaming gratis e dove vedere il match di Liga; Il match tra Villarreal e Valencia è stato programmato con data e orario definiti.

Villarreal-Valencia: diretta streaming gratis e dove vedere il match di LigaSegui Villarreal-Valencia in streaming e diretta TV gratis su: scopri quando e come guardare la partita di Liga spagnola ... msn.com

Villarreal, Foyth operato. Domenica aveva rimediato una lussazione alla spalla destraJuan Foyth è stato operato oggi a Valencia dopo la lussazione alla spalla destra rimediata durante la partita giocata domenica scorsa a Vallecas contro il Rayo. Lo ha comunicato il Villarreal ... tuttomercatoweb.com

Champions DEL GOLFO SQUADRA ISCRITTA VALENCIA Scarica la nostra App Champions DEL GOLFO scegli il tuo club europeo o del resto del mondo...... entra nell'arena...... DIVENTA CAMPIONE DEL GOL - facebook.com facebook