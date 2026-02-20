Villarreal-Valencia domenica 22 febbraio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Derby de la Comunitat importante per entrambe
Villarreal e Valencia si affronteranno domenica 22 febbraio 2026 alle 21:00, a causa della rivalità storica tra le due squadre. La partita, molto attesa, si svolgerà al Estadio de la Cerámica, attirando migliaia di tifosi da entrambe le città. Entrambe le formazioni cercano punti importanti per la classifica e per rafforzare il loro morale. Il derby de la Comunitat rappresenta un momento chiave della stagione, e le due squadre scenderanno in campo determinante per ottenere la vittoria.
La domenica di Liga si chiuderà con la gara notturna, di grande richiamo, tra Villarreal e Valencia: è il derby de la Comunitat, sempre sentitissimo. Le due squadre lottano per obiettivi diversi ma sono entrambe in una buona dinamica: il Submarino Amarillo ha appena vinto il recupero al Ciutat de Valencia, grazie a un guizzo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Leggi anche: Valencia-Real Madrid (domenica 08 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I Blancos soffrono a Mestalla?
Leggi anche: Valencia-Real Madrid (domenica 08 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. I Blancos soffrono a Mestalla?Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Calcio estero, il programma del weekend: Real Madrid e Lens difendono il primato ritrovato, Tottenham-Arsenal snodo cruciale in Premier; - la Repubblica; Villarreal-Valencia: diretta streaming gratis e dove vedere il match di Liga; Il match tra Villarreal e Valencia è stato programmato con data e orario definiti.
Villarreal-Valencia: diretta streaming gratis e dove vedere il match di LigaSegui Villarreal-Valencia in streaming e diretta TV gratis su: scopri quando e come guardare la partita di Liga spagnola ... msn.com
Villarreal, Foyth operato. Domenica aveva rimediato una lussazione alla spalla destraJuan Foyth è stato operato oggi a Valencia dopo la lussazione alla spalla destra rimediata durante la partita giocata domenica scorsa a Vallecas contro il Rayo. Lo ha comunicato il Villarreal ... tuttomercatoweb.com
Champions DEL GOLFO SQUADRA ISCRITTA VALENCIA Scarica la nostra App Champions DEL GOLFO scegli il tuo club europeo o del resto del mondo...... entra nell'arena...... DIVENTA CAMPIONE DEL GOL - facebook.com facebook