Vigili del fuoco nuovo stato di agitazione | Niente mensa a Orio comando a pezzi

I vigili del fuoco di Orio sono in agitazione da settimane a causa di gravi problemi strutturali e di sicurezza. La causa principale riguarda l’assenza di una mensa adeguata e il comando che si sgretola, creando un ambiente di lavoro precario. Dopo dieci mesi, le promesse di miglioramento non sono state mantenute e le condizioni restano insostenibili. I sindacati minacciano lo sciopero, denunciando la presenza di personale senza requisiti e una sede centrale che non garantisce sicurezza. La situazione resta critica e difficile da gestire.

L'ALLARME. I sindacati minacciano lo sciopero: «Nulla è cambiato dopo 10 mesi, la sede centrale è insicura e insalubre, all'aeroporto lavora personale senza requisiti, disattesa ogni promessa». Dall'aprile 2025 ad oggi nulla è cambiato. Sono passati dieci mesi da quando, per la prima volta nella nostra provincia, i Vigili del fuoco avevano proclamato lo stato di agitazione. Rientrato poi il mese successivo dopo una procedura di conciliazione che si era conclusa con promesse di collaborazione. Che però, a detta dei sindacati, sono rimaste disattese, e i problemi ancora tutti da risolvere. Nel mezzo c'è stato anche, a settembre, un topo nella mensa al comando di via Codussi, oltre a condizioni igieniche malsane a livello generale, che avevano comportato una richiesta di intervento di Ats e la chiusura della cucina.