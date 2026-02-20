Vigilante morto durante un turno al gelo nei cantieri delle Olimpiadi a Cortina | si indaga per omicidio colposo

Pietro Zantonini è morto il 8 gennaio mentre lavorava in un cantiere vicino allo stadio Olimpico di Cortina, a causa delle temperature molto basse. La procura di Belluno ha aperto un’indagine per omicidio colposo, sospettando che le condizioni climatiche abbiano contribuito al decesso. Il vigilante, 45 anni, stava pattugliando il sito quando è stato colto da malore. Le autorità stanno verificando se siano stati rispettati i protocolli di sicurezza contro il freddo estremo nelle ore di lavoro. La famiglia aspetta risposte sulla vicenda.

La procura di Belluno ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di Pietro Zantonini, il vigilante morto lo scorso 8 gennaio mentre lavorava nel cantiere davanti allo stadio Olimpico di Cortina. Gli inquirenti, scrive il Corriere del Veneto, stanno valutando anche la possibile aggravante legata alle condizioni ambientali e di sicurezza in cui l'uomo operava. Un'accusa ancora tutta da dimostrare, ma che rappresenta una svolta sulla vicenda. L'infarto durante il turno di lavoro. Zantonini, 55 anni e originario di Brindisi, aveva iniziato il turno alle 19 e avrebbe dovuto vigilare fino al mattino il cantiere antistante allo stadio Olimpico di Cortina.