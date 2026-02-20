VIDEO TUTORIAL IN DIRETTA | GPS 2026 tutti i passaggi spiegati QUESTION TIME con Vannini Uil Scuola Rua LIVE Lunedì 23 febbraio alle 14 | 30

Il 23 febbraio alle 12:00 si apre la finestra per aggiornare le graduatorie provinciali per le supplenze 2026-2028. Vannini, rappresentante della Uil Scuola Rua, guiderà una diretta alle 14:30 per spiegare passo passo le procedure. Durante il video, saranno mostrati i moduli da compilare e le scadenze da rispettare. La sessione si rivolge a insegnanti e aspiranti supplenti che vogliono chiarimenti immediati. La diretta sarà trasmessa in streaming, con la possibilità di fare domande in tempo reale.

Da lunedì 23 febbraio alle 12:00 inizia il periodo per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze per il periodo 2026-2028. Le graduatorie saranno utilizzate per supplenze annuali (31 agosto) e sino al termine delle attività didattiche (30 giugno). Contestualmente verranno aggiornate anche le graduatorie di istituto per le supplenze brevi e temporanee.