VIDEO | Schifani incontra i sindaci dei comuni ionici | Stiamo rispettando il cronoprogramma molti lavori già partiti

Il presidente Schifani ha incontrato oggi i sindaci dei comuni ionici per discutere delle opere pubbliche in corso. La riunione si è resa necessaria a causa dei ritardi accumulati e delle criticità emerse nelle ultime settimane. Schifani ha annunciato che il governo sta rispettando il cronoprogramma e che molti lavori sono già stati avviati sul territorio. I sindaci hanno condiviso le loro preoccupazioni e richiesto chiarimenti sui tempi di realizzazione. Alla fine dell’incontro, si è deciso di mantenere un continuo confronto sulle attività in programma.

"Quello di oggi è stato un incontro molto costruttivo e operativo, abbiamo fatto il punto sull'emergenza e sul coordinamento tra commissario, soggetto attuatore e sindaci. Siamo con loro, ho voluto incontrarli personalmente e stiamo facendo squadra. Molti lavori di somma urgenza sono già partiti, mi riferisco a quelli immediati che consentono di tamponare l'emergenza anche senza un progetto esecutivo". Fa un bilancio il presidente della Regione Renato Schifani, che ha incontrato i sindaci dei comuni della zona ionica colpiti dal ciclone Harry. Un incontro avvenuto dopo il sopralluogo a Santa Teresa di Riva, dove Schifani si è recato proprio questa mattina per la consegna dei lavori delle opere di protezione del litorale.