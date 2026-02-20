VIDEO | Arenzano nuova esplosione sulla frana | la riapertura dell' Aurelia potrebbe slittare

Una seconda esplosione sulla frana di Arenzano ha causato il ritardo nella riapertura dell'Aurelia. La prima esplosione si è verificata venerdì scorso, e oggi, intorno a mezzogiorno, è stata effettuata una nuova operazione per stabilizzare il terreno. Le autorità avevano deciso di intervenire di nuovo a causa di movimenti ancora sospetti sulla scarpata, che minacciavano la sicurezza della strada. La situazione resta monitorata da vicino, mentre si valutano i tempi di riapertura. La viabilità rimane comunque compromessa.

Intanto, sabato pomeriggio è previsto un incontro pubblico per fare il punto sia sulla frana sia sul contestato progetto della galleria paramassi di Anas Alla fine è stato necessario procedere a una seconda esplosione controllata sulla frana di Arenzano: dopo quella di venerdì scorso, la replica oggi, 20 febbraio, intorno a mezzogiorno. Un'esplosione di minore entità che però potrebbe far slittare i tempi di riapertura della via Aurelia, a oggi prevista a inizio marzo. Anas ha programmato questo nuovo intervento per far brillare un piccolo sperone di roccia che non poteva essere rimosso manualmente, in modo da garantire la sicurezza dell'area.