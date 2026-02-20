Vicino agli ulivi o sotto le pietre | i nascondigli agresti dei pupieddi di cocaina

Un uomo si è visto nascosto tra gli ulivi e le pietre in un campo tra Mesagne e San Pancrazio Salentino, il 18 giugno 2024. La sua presenza ha attirato l’attenzione di passanti e forze dell’ordine, che hanno scoperto un nascondiglio usato per occultare droga. La scoperta ha portato a un intervento sul territorio e a un’indagine in corso. La zona è stata subito messa sotto osservazione, per raccogliere ulteriori elementi.

La rete di spaccio smantellata dagli agenti del commissariato, coordinati dalla procura di Brindisi, portava a notevoli profitti. La droga era destinata alla movida, ma spesso veniva nascosta nelle campagne MESAGNE - Il pomeriggio del 18 giugno 2024 un uomo arriva in un tratto di campagna, sulla provinciale che collega Mesagne a San Pancrazio Salentino. Si porta vicino a un albero di ulivo, dove ha lasciato, il giorno prima, una scatola e una busta di cellophane. Non trova niente e inveisce ad alta voce. Pensa che qualche vicino gli abbia sottratto il contenuto. Sbaglia: sono stati gli agenti del commissariato di Mesagne, qualche ora prima.🔗 Leggi su Brindisireport.it Leggi anche: Cocaina tra i gettoni e crack nel reggiseno: i nascondigli dello spaccio tra Labaro e corso Francia Leggi anche: Mavi Ferramosca presenta “Le pietre brillanti. Storie di pietre d’inciampo che salvaguardano la memoria” Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Vicino agli ulivi o sotto le pietre: i nascondigli agresti dei pupieddi di cocaina; Tendenze e proiezioni future della fioritura dell'olivo; E tra gli ulivi di Sfax l’inferno dei vivi: Qui la solidarietà è diventata un crimine; DOPO GLI ULIVI, ADESSO LA REGIONE PUGLIA VUOLE ABBATTERE I MANDORLI. Valanga impressionante vicino agli impianti: sciatori travolti dalla nube... Credit video @Meteovalledaosta - facebook.com facebook Samsung Galaxy Buds 4 e 4 Pro: One UI 9 conferma un design vicino agli AirPods Pro x.com