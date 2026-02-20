Vicenda Basket Giovane come si spiega il cambiamento di rotta?

Il centrodestra accusa il Comune di aver cambiato rotta sul caso Basket Giovane, dopo che la giunta ha respinto all’unanimità la richiesta dell’associazione di gestire il centro sportivo in modo diretto. La decisione deriva dalla valutazione dell’amministrazione, che ha ritenuto non esserci più un interesse pubblico a proseguire con questa gestione. La proposta, presentata dall’ex portavoce del Comune Marcello Ciamaglia, prevedeva di affidare in esclusiva campi, spogliatoi e bar. La vicenda ha acceso un acceso scontro politico nel municipio.

Caso "Basket Giovane" in viale Trieste, il centrodestra all'attacco. Si accende lo scontro politico intorno alla delibera di giunta con cui l'esecutivo ha dichiarato all'unanimità "l'insussistenza dell'interesse pubblico" sulla proposta presentata dall'associazione sportiva Basket Giovane, presieduta dall'ex capo dell'ufficio stampa del Comune Marcello Ciamaglia, di continuare a gestire in "blocco unico" campo polivalente, spogliatoi, uffici, area scoperta e bar "Dalla Cira", tramite un'unica concessione. Un atto, quello votato lo scorso 11 febbraio, che secondo i gruppi consiliari di centrodestra, "afferma un principio molto chiaro": una gestione imprenditorialmente orientata dell'attività di somministrazione, aperta alla generalità degli utenti e finalizzata alla redditività, sarebbe giuridicamente incompatibile con l'affidamento diretto a società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro.