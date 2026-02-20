Viale Trieste il progetto vincitore | alberi al centro più spazio alle bici E una passeggiata con il rialzo

A Pesaro, il progetto vincitore di riqualificazione di viale Trieste nasce dalla volontà di migliorare gli spazi pubblici e favorire la mobilità sostenibile. La proposta prevede di spostare gli alberi al centro della carreggiata e di creare una corsia dedicata alle biciclette, lasciando più spazio ai pedoni. Inoltre, sarà realizzata una passeggiata rialzata lungo tutto il viale, che collega il parco giochi di viale Zara con il parcheggio di Villa Marina. Il progetto mira a rendere la zona più vivibile e accessibile a tutti.

Pesaro, 20 febbraio 2026 – Mettetevi con le spalle rivolte verso piazzale della Libertà e immaginate di poter rifare il lungomare di viale Trieste, dal parco giochi di viale Z ara fino al parcheggio di Villa Marina. E’ quello che hanno fatto i 47 studi di progettazione partecipanti al concorso internazionale di idee, lanciato dalla giunta Biancani un anno fa per ripensare il lungomare di Pesaro, lato ponente. Budget previsto: 12 milioni di euro. Chi ha vinto? Dei 47 progetti candidati, 27 sono entrati in graduatoria, ma solo tre riceveranno un assegno per aver conquistato il podio. Ieri, durante una cerimonia pubblica in Comune, il sindaco Andrea Biancani e l’assessore Riccardo Pozzi hanno svelato i nomi dei vincitori e tracciato la rotta per cercare di mettere a terra i sogni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

