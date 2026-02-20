Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-02-2026 ore 20 | 25

Il 20 febbraio 2026, un veicolo in fiamme sulla A1 tra Ponzano e Magliano Sabina ha provocato code e rallentamenti. La rimozione del veicolo ha permesso di ripristinare la circolazione, ma le operazioni hanno causato disagi ancora oggi. Sul tratto urbano della A24, due incidenti rallentano il traffico tra via Fiorentini e Portonaccio, oltre a ritardi sui treni alta velocità da e per Firenze. La sicurezza stradale rimane prioritaria con l’arrivo dell’inverno.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 Firenze Roma Sono in corso operazioni di ripristino a seguito di un veicolo in fiamme da poco rimosso a Km 512 permangono code tra Ponzano e Magliano Sabina a Firenze ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 dove due incidenti rallentano il traffico rispettivamente tra via Fiorentini e Portonaccio verso la tangenziale est e tra la stessa tangenziale via Fiorentini e Verso il raccordo sullo stesso raccordo rallentamenti in carreggiata esterna tra le uscite Roma Fiumicino e via del Mare più avanti tra Laurentina e Appia in chiusura il trasporto ferroviario sulla linea Roma Firenze la circolazione rallentata per guasto alla linea nei pressi di San Giovanni Valdarno ritardi fino a 40 minuti per i treni alta velocità e InterCity da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità è tutto ora un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info visita punto Astral Spa punto.