Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-02-2026 ore 19 | 40

Un incendio ha causato interruzioni sulla A1 tra Ponzano Romano e Magliano Sabina, con veicolo rimosso solo recentemente. La viabilità si sta lentamente riprendendo, ma si segnalano ancora code e rallentamenti. Sul Raccordo Anulare, traffico congestionato tra Roma Fiumicino e le uscite per Ponte Mammolo, mentre un incidente rallenta la circolazione tra Laurentina e Ardeatina. Anche sulla linea Roma-Firenze i treni registrano ritardi fino a 40 minuti. Il traffico si muove con difficoltà in diverse zone della capitale.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla A1 Firenze Roma Sono in corso operazioni di ripristino della viabilità a seguito di un veicolo in fiamme da poco rimosso al km 512 permangono code tra Ponzano Romano e Magliano Sabina verso Firenze Ci buttiamo sul Raccordo Anulare dove abbiamo code a tratti in carreggiata esterna tra le uscite Roma Fiumicino e ponti più avanti un incidente rallenta il traffico tra Laurentina e Ardeatina interna code tra Bufalotta Roma Teramo sulla stessa Roma Teramo code lungo il tratto tra la tangenziale est e Portonaccio nelle due direzioni in chiusura il trasporto ferroviario sulla linea Roma Firenze la circolazione rallentata per la linea nei pressi di San Giovanni Valdarno ritardi fino a 40 minuti per i treni alta velocità e InterCity da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità e tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio