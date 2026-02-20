Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-02-2026 ore 19 | 10

Un incidente ha provocato rallentamenti sulla strada tra Ponzano Romano e Magliano Sabina, con code di sei chilometri in direzione Firenze. Il veicolo in fiamme è stato rimosso, ma restano chiusure e traffico intenso, anche nello svincolo di Ponzano Romano proveniente da Roma. Sul Raccordo Anulare, si registrano code tra la Tangenziale est e via Fiorentini, mentre sulla Pontina si verificano rallentamenti tra Aprilia e via del Genio Civile. La situazione rimane critica in diverse arterie della capitale.

