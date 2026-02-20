Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-02-2026 ore 18 | 40

Il traffico sulla A1 tra Ponzano Romano e Magliano Sabina si blocca a causa di un veicolo in fiamme, provocando code di due chilometri verso Firenze. Anche lo svincolo di Ponzano Romano è chiuso per il traffico proveniente da Roma. Sulla tratta Roma-Napoli, si segnala un incidente all’altezza di Ferentino, che rallenta il flusso. La situazione sulla rete stradale di Roma resta complicata, con code e rallentamenti diffusi.

