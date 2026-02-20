Il traffico sulla A1 Firenze-Roma si blocca a causa di un veicolo in fiamme al km 512, provocando code di due chilometri tra Ponzano Romano e Magliano Sabina in direzione Firenze. Lo svincolo di Ponzano Romano è chiuso per il traffico proveniente da Roma. Sul Raccordo Anulare ci sono rallentamenti tra Roma Fiumicino e la zona della Tuscolana, mentre sulla Roma Teramo si registrano rallentamenti tra Roma Nord e Tor Cervara. La situazione resta delicata e richiede attenzione.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 Firenze Roma a causa di un veicolo in fiamme al km 512 Ci sono code per 2 km tra Ponzano Romano e Magliano Sabina verso Firenze chiuso lo svincolo di Ponzano Romano per il traffico proveniente da Roma raccomandiamo quindi la dovuta attenzione e siamo sulla A1 nel tratto Roma Napoli dove abbiamo code a tratti prenoto per la A24 Roma Teramo e Valmontone verso Napoli proseguendo in direzione sud segnalato anche un incidente all'altezza dello svincolo di Ferentino raccomandiamo prudenza e traffico intenso sul Raccordo Anulare al momento abbiamo code a tratti in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana interna code tra Cassia cessa L'aria è più avanti tra Roma nord e Roma Teramo sulla stessa Roma Teramo traffico rallentato lungo il tratto Urbano a partire dalla tangenziale est fino a Tor Cervara in direzione raccordo sempre Verso il raccordo incolonnamenti sulla Roma Fiumicino all'altezza del viadotto della Magliana e sulla Flaminia qui a partire dal suo Francia da Gianguido Lombardi è Astral infomobilità per il momento è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-02-2026 ore 18:10

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 18:10

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-02-2026 ore 18:10

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.