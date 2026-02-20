Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-02-2026 ore 16 | 25

Il traffico a Roma e nel Lazio si è intensificato a causa di diversi incidenti e interventi. Un veicolo in fiamme sulla Pontina ha causato code di 9 km, mentre rallentamenti si registrano anche sul raccordo anulare e sulla Flaminia. La rimozione di alcuni mezzi incidentati ha provocato congestioni e tratti di strada bloccati. La situazione resta critica in molte zone, con traffico molto intenso e rallentamenti in diverse arterie principali della regione.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio A1 milano-napoli a causa di un incidente Ci sono code tra il bivio per Roma nord Guidonia Montecelio verso Napoli proseguendo sulla A1 in direzione sud per un altro incidente da poco rimosso permangono rallentamenti tra il bivio per Roma Sud Valmontone Ci spostiamo sulla Pontina dove sono in Corso operazioni di rimozione di un veicolo in fiamme all'altezza di Castel Romano al momento ci sono code per 9 km a partire dal raccordo anulare in direzione Latina e Vediamo la situazione proprio sul raccordo al momento abbiamo traffico intenso in carreggiata esterna con code a tratti a partire dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana interna code tra Aurelia e Selva Candida qui per un incidente da poco ho rimosso più avanti dalla Cassia bis alla Roma Teramo sulla stessa Roma Teramo rallentamenti lungo il tratto Urbano a partire dalla tangenziale est fino a Tor Cervara in direzione raccordo sempre Verso il raccordo incolonnamenti sulla Flaminia qui a partire da Corso Francia da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità e tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio