Il 20 febbraio 2026 alle 15:25, si registra un incidente sulla Pontina, con un veicolo in fiamme vicino a Castel Romano. Sul raccordo, il traffico è intenso e si formano code in entrambe le direzioni, soprattutto tra Roma Fiumicino e la Tuscolana. La rimozione del veicolo rallenta la circolazione, mentre i lavori di riqualificazione alla stazione di Porta San Paolo causano sospensioni temporanee. È importante mantenere alta l’attenzione sulle strade, soprattutto con l’arrivo dell’inverno.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Pontina Sono in corso operazioni di rimozione di un veicolo in fiamme all'altezza di Castel Romano al momento ci sono code a partire dal raccordo anulare in direzione Latina sul raccordo traffico intenso in carreggiata esterna con code a tratti dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana interna Si procede a rilento a partire dalla Cassia bis fino alla Roma a Teramo Passiamo al trasporto pubblico sulla ferrovia Metromare Sono in corso lavori di riqualificazione straordinaria della Stazione di Porta San Paolo a cura di Asti fino alle 16:30 il servizio è sospeso tra Porta San Paolo e Magliana In entrambe le direzioni circolazione regolare invece nella tratta Magliana Colombo Studiamo che nella tratta interrotta è possibile utilizzare la linea B della metropolitana da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità è tutto ora un messaggio giù di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info visita punto Astral Spa punto.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-02-2026 ore 15:25

