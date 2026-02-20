Il traffico si è intensificato sulla Roma-Teramo a causa di lavori tra Castel Madama e la zona di Latina, dove ci sono code in entrambe le direzioni. Un incidente sulla statale 156 dei Monti Lepini ha provocato la chiusura di un tratto, creando rallentamenti anche sulla provinciale Guglieltta-Vallefratta. Sul Raccordo Anulare, traffico intenso tra la Pontina e Labaro. Le consolare Salaria e la Flaminia registrano code da entrambe le parti, rallentando la circolazione verso il centro. La situazione resta critica anche in alcune zone periferiche della città.

Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio a chiamo dalla 24 Roma Teramo Dove troviamo code per lavori nelle due direzioni all'altezza di Castel Madama e passiamo in provincia di Latina sulla statale 156 dei Monti Lepini a causa di un incidente all'altezza della località por era chiuso il tratto e traffico bloccato ripercussioni anche sulla provinciale guglietta vallefratta e torniamo a Roma sul Raccordo Anulare dove in esterna Ci sono code tra la Ponti della Casilina anche interna coda altezza Labaro e passiamo alle consolari con le consuete code per traffico intenso sulla famiglia e sulla Salaria rispettivamente dal raccordo anulare a via dei Due Ponti e Villa Spada a via dei Prati Fiscali in entrambi i casi verso il centro ed è tutto da Federico Ascani da infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento della Regione Lazio https:storage.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-02-2026 ore 13:25

