Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-02-2026 ore 12 | 25

Il traffico si è intensificato a causa di un incidente sulla statale 156 dei Monti Lepini, che ha bloccato il tratto tra Latina e la località Por Era. La deviazione ha causato lunghe code anche sulla provinciale Guglietta-Vallefratta. A Roma, il Raccordo Anulare registra ingorghi tra la Pontina e la Casilina, mentre sulla Salaria si formano file tra il raccordo e via dei Due Ponti. Le strade sono congestionate soprattutto nelle ore di punta, creando disagi per gli automobilisti in transito. La situazione rimane critica in diversi punti della viabilità regionale.

Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio a chiamo dalla 24 Roma Teramo Dove troviamo code per lavori nelle due direzioni all'altezza di Castel Madama e passiamo in provincia di Latina sulla statale 156 dei Monti Lepini a causa di un incidente all'altezza della località por era chiuso il tratto e traffico bloccato ripercussioni anche sulla provinciale guglietta vallefratta e torniamo a Roma sul Raccordo Anulare dove in esterna Ci sono code tra la Ponti della Casilina anche interna coda altezza Labaro e passiamo alle consolari con le consuete code per traffico intenso sulla famiglia e sulla Salaria rispettivamente dal raccordo anulare a via dei Due Ponti e Villa Spada a via dei Prati Fiscali in entrambi i casi verso il centro ed è tutto da Federico Ascani da infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento della Regione Lazio