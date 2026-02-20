Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-02-2026 ore 11 | 25

Nella mattinata del 20 febbraio, un incidente sulla statale Pontina tra via Laurentina e Pomezia ha causato disagi alla viabilità. La strada è stata temporaneamente chiusa, provocando code e rallentamenti. La circolazione è stata poi riaperta, ma sono rimasti problemi sulla A24 Roma-Teramo, dove si registrano code in entrambe le direzioni vicino a Castel Madama. Anche sulla statale 156 dei Monti Lepini si sono verificati blocchi a causa di un incidente. Il traffico nel centro di Roma rimane intenso su più arterie.

Astral infomobilità e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio sulla statale Pontina incidente risolto tra via Laurentina Pomezia in direzione Roma ora la circolazione è regolare sulla A24 Roma Teramo code nelle due direzioni all'altezza di Castel Madama in provincia di Latina sulla statale 156 dei Monti Lepini a causa di un incidente altezza località pure era chiuso il tratto e traffico bloccato ripercussioni anche sulla provinciale guglietta vallefratta torniamo a Roma sul Raccordo Anulare esterna si rallenta dalla Pontina alla Casilina interna a cui altezza Labaro consueti rallentamenti poi per traffico intenso sulla Flaminia e sulla Salaria rispettivamente dal raccordo anulare a due punti e dammi la spada via dei Prati Fiscali in entrambi i casi verso il centro ed è tutto da Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento servizio della Regione Lazio