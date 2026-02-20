Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-02-2026 ore 09 | 40

Il traffico sulla Roma-Latina si è intensificato a causa di un incidente sulla statale 156 dei Monti Lepini, vicino a Pure. La carreggiata è stata temporaneamente chiusa, bloccando il traffico e causando lunghe code. Sul Raccordo Anulare, invece, si registrano rallentamenti tra Roma sud e la zona di Pietra Nazione, mentre sull’A24, tra Tor Cervara e il bivio per la tangenziale est, si formano congestioni in direzione centro. La situazione resta critica anche sulla Roma-Fiumicino e sulla Salaria, dove il traffico è molto intenso.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare in esterna si rallenta per incidente dalla 91 Roma Fiumicino alla Pontina prestare attenzione in internal code per traffico intenso tra diramazione Roma sud e a Pietra nazione Roma nord e Tiburtina ci sposiamo in provincia di Latina sulla statale 156 dei Monti Lepini a causa di un incidente altezza località pure era chiuso il tratto e traffico bloccato ripercussioni anche sulla provinciale guglietta vallefratta torniamo a Roma code sul tratto Urbano della A24 da Tor Cervara al bivio per la tangenziale est verso il centro è sempre verso centro code sulla 91 Fiumicino a partire dall' ANSA del Tevere fino alla Colombo contro te cose poi per traffico intenso sulla Flaminia sulla Salaria rispettivamente dalla raccordo anulare a via dei Due Ponti e da Villa Spada via dei Prati Fiscali in entrambi i casi verso il centro