Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-02-2026 ore 07 | 25

Il raccordo anulare a Roma ha registrato rallentamenti questa mattina, a causa di traffico intenso e lavori in corso. Tra Prenestina e Nomentana si formano code, mentre la A24 tra Tor Cervara e il bivio per la tangenziale est mostra congestione sul tratto urbano. Anche la Pontina tra Pomezia e via Montedoro presenta rallentamenti verso la capitale. La linea ferroviaria regionale subisce interruzioni nella tratta Porta San Paolo-Magliana, con alternative offerte dalla metro. Con l’inverno alle porte, gli automobilisti devono prestare attenzione alle condizioni delle strade.

in chiusura un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info visita punto Astral Spa punto.

