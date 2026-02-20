Viabilità piano di interventi per 830mila euro
L’Unione Valle Savio ha deciso di investire oltre 830 mila euro per migliorare la sicurezza delle strade nei comuni montani. La causa principale sono gli incidenti frequenti e le condizioni di alcune strade che richiedono interventi urgenti. Il piano prevede lavori di messa in sicurezza, riparazioni e nuovi segnali stradali. Le amministrazioni locali stanno già pianificando i lavori, che coinvolgeranno diverse arterie principali e secondarie. La prima fase dei lavori dovrebbe partire entro i prossimi mesi.
Strada facendo. Mega piano di investimento sulla sicurezza stradale da parte dell’ Unione Valle Savio, i cui comuni montani vedranno complessivamente interventi per oltre 830mila euro. Con apposita delibera, la Giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica ed esecutivo per un importante piano di interventi, che interesserà la viabilità e gli spazi pubblici dei comuni di Verghereto, Bagno di Romagna, Sàrsina, Mercato Saraceno. L’investimento complessivo ammonta a 832.355,30 euro, interamente finanziato grazie alle risorse della Regione Emilia Romagna, attraverso il Fondo Regionale Montagna(FRM) e il Fondo Statale per lo Sviluppo delle Montagne Italiane (FOSMIT) ed equamente suddiviso tra i quattro comuni coinvolti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Viabilità in tilt nei villaggi collinari, chiesto un "piano di interventi con tempi certi" alla Città MetropolitanaDomenico Santisi e Antonio De Luca chiedono interventi urgenti sulla SP45 “Quattro Masse” e sulla SP44 “Campo Italia” dopo che la viabilità nei villaggi collinari è andata in tilt a causa di cedimenti e problemi strutturali che si sono aggravati negli ultimi mesi.
Neve e viabilità a Faenza, l'aggiornamento: interventi sulle alberature, piano gelo e riapertura delle scuoleAggiornamento sulla neve e la viabilità a Faenza: oggi, mercoledì 7 gennaio, proseguono interventi per la tutela della sicurezza, tra cui lavori sulle alberature, il piano gelo e la riapertura delle scuole.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Viabilità, piano di interventi per 830mila euro; Viabilità e sosta al San Bortolo, il piano degli interventi dell'Ulss 8; Più edilizia sociale e nuova viabilità per Borgo Milano, via libera in giunta; S.P. 234 Codognese: istituzione di senso unico alternato per i lavori di adeguamento dimensionale e strutturale.
Messina, emergenza viabilità nelle frazioni collinari: urge un piano di interventi con tempi certiIl Consigliere Metropolitano Domenico Santisi e il Deputato Regionale del M5S Antonio De Luca sollecitano la Città Metropolitana di Messina ad adottare interventi strutturali e definitivi sulla SP45 ... strettoweb.com
Viabilità forestale: 330mila euro a fondo perduto dalla Regione all’Unione dei ComuniL'Unione dei Comuni montani Amiata grossetana, in provincia di Grosseto, riceve contributo dalla Regione Toscana. grossetonotizie.com
Primo piano | “Fino a 40 cm di neve domani nel Bellunese”, il piano di Anas per garantire la viabilità - facebook.com facebook