L’Unione Valle Savio ha deciso di investire oltre 830 mila euro per migliorare la sicurezza delle strade nei comuni montani. La causa principale sono gli incidenti frequenti e le condizioni di alcune strade che richiedono interventi urgenti. Il piano prevede lavori di messa in sicurezza, riparazioni e nuovi segnali stradali. Le amministrazioni locali stanno già pianificando i lavori, che coinvolgeranno diverse arterie principali e secondarie. La prima fase dei lavori dovrebbe partire entro i prossimi mesi.

Strada facendo. Mega piano di investimento sulla sicurezza stradale da parte dell’ Unione Valle Savio, i cui comuni montani vedranno complessivamente interventi per oltre 830mila euro. Con apposita delibera, la Giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica ed esecutivo per un importante piano di interventi, che interesserà la viabilità e gli spazi pubblici dei comuni di Verghereto, Bagno di Romagna, Sàrsina, Mercato Saraceno. L’investimento complessivo ammonta a 832.355,30 euro, interamente finanziato grazie alle risorse della Regione Emilia Romagna, attraverso il Fondo Regionale Montagna(FRM) e il Fondo Statale per lo Sviluppo delle Montagne Italiane (FOSMIT) ed equamente suddiviso tra i quattro comuni coinvolti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Viabilità, piano di interventi per 830mila euro

