Via Zigarelli confermato il sequestro del cantiere da 4 milioni

I giudici del Tribunale del Riesame di Avellino hanno confermato il sequestro di un cantiere del valore di 4 milioni di euro in Via Zigarelli. La decisione arriva dopo che due degli indagati avevano presentato ricorso, ma il tribunale ha respinto la richiesta. L’immobile si trova in una zona soggetta a vincoli e vicino al Fenestrelle, dove si sospetta una lottizzazione abusiva. Il sequestro si è reso necessario per tutelare l’area da eventuali abusi edilizi. La vicenda prosegue con l’indagine in corso.

Tempo di lettura: 2 minuti I giudici del Tribunale del Riesame per le misure reali di Avellino hanno rigettato il ricorso per l'annullamento del decreto di sequestro di un immobile in Via Zigarelli presentato da due dei sette indagati nell' indagine deo Nipaf dei Carabinieri Forestali per una presunta lottizzazione abusiva realizzata in un'area vincolata e vicina al Fenestrelle. A proporre ricorso al Tribunale del Riesame gli imprenditori Antonio Avagnano, legale rappresentante della AM Immobiliare, proprietaria e committente dei lavori e Luca Marinelli, impresa che realizzava i lavori e anche uno dei titolari dell'AM Immobiliare, difesi dagli avvocati Benedetto Vittorio De Maio e Raffaele Tecce.