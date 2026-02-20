Vertice all’Eic sul fiume Sarno obiettivo bonifica sempre più vicino

Il fiume Sarno è al centro di un importante incontro all’Eic, dove si discute di progressi nella bonifica. La causa sono i crescenti interventi di pulizia e il monitoraggio delle acque in tutta l’area. Le autorità hanno confermato che i lavori di bonifica stanno procedendo più rapidamente del previsto, portando a risultati concreti. Si lavora per ridurre le sostanze inquinanti e migliorare la qualità dell’acqua. La prossima fase prevede interventi ancora più mirati.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il traguardo del disinquinamento del Fiume Sarno è oggi più vicino che mai. La riunione operativa che si è da poco conclusa presso la sede dell ‘Ente Idrico Campano, alla presenza del vicepresidente della Regione, Mario Casillo, ha confermato, dati alla mano, che il lavoro svolto in questi anni sta producendo risultati concreti e misurabili. La task force istituita all’indomani del protocollo sottoscritto con la Regione Campania e con Gori si è dimostrata una scelta strategica vincente. Il coordinamento costante tra istituzioni, direzioni competenti e struttura tecnica ha consentito un monitoraggio puntuale degli interventi e la risoluzione tempestiva delle criticità.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Vertice all’Eic sul fiume Sarno, “obiettivo bonifica sempre più vicino” Leggi anche: Consorzio di Bonifica. Riduzione del rischio sul fiume Camaiore Leggi anche: Napoli, Mainoo sempre più vicino? Romano conferma tutto: rivelazione sul calciatore! Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Si chiude il vertice africano sul clima: servono 50 miliardi di dollari all'anno in piùL'Africa punta a raccogliere 50 miliardi di dollari all'anno per una nuova iniziativa continentale sulle soluzioni climatiche promossa dal primo ministro etiope Abiy Ahmed, secondo quanto emerge da ... rainews.it Dopo l’esondazione che ha travolto la Piana di Sibari, il capo della Protezione civile guida un summit operativo con sindaci e forze dell’ordine. Verifiche in corso sugli argini del fiume - facebook.com facebook