Verso una digitalizzazione agricola pienamente operativa | il commento di Confai

Confai spiega che la digitalizzazione dei dati agricoli nasce dalla necessità di rendere più efficiente il settore. La richiesta di innovazione cresce tra gli agricoltori, che cercano strumenti più precisi per gestire le colture e ridurre gli sprechi. Tuttavia, molte aziende del settore ancora faticano ad adottare tecnologie avanzate a causa di costi e formazione limitata. La strada verso una digitalizzazione completa richiede interventi concreti e investimenti mirati. Le aziende agricole attendono segnali chiari per avanzare su questo percorso.

La digitalizzazione dei dati agricoli rappresenta oggi uno degli snodi centrali per l'evoluzione del settore primario, ma resta ancora un potenziale solo parzialmente espresso. È quanto afferma Confai commentando i risultati dell'indagine presentata nel corso del convegno "La digitalizzazione dei dati agricoli come strumento di lavoro", svoltosi nell'ambito di Fieragricola e promosso dalla Rete IDEAGRI, con la collaborazione – tra gli altri – di CAI Agromec e AgroNotizie. L'indagine conferma come le attività di digitalizzazione siano oggi prevalentemente concentrate nel Nord e nel Centro Italia, aree caratterizzate da un elevato livello di meccanizzazione agricola, dalla presenza di contoterzisti maggiormente strutturati e da una rilevante attenzione verso l'innovazione nei servizi.