Nigeriano Osimhen salta la partita contro la Juventus a causa di un infortunio. La società ha annunciato ufficialmente che l’attaccante non sarà disponibile per la sfida di mercoledì all’Allianz Stadium di Torino. La sua assenza rappresenta un colpo importante per il Galatasaray, che si prepara a affrontare i bianconeri nel ritorno dei playoff di Champions League. I tifosi sono in attesa di conoscere i tempi di recupero del giocatore.

Le ultime sulle condizioni del bomber nigeriano a cinque giorni dalla sfida coi bianconeri valevole per il ritorno del playoff Champions Osimhen fa tremare il Galatasaray in vista del ritorno Champions con la Juve in programma mercoledì prossimo all’Allianz Stadium di Torino. La squadra di Spalletti sarà chiamata a rimontare il pesante passivo dell’andata, un 5-2 impensabile alla fine del primo tempo. Osimhen fa tremare il Galatasaray: può saltare la Juve (AnsaFoto) – Calciomercato.it Osimhen ha un problema al polpaccio accusato proprio nel match coi bianconeri di martedì scorso. Il tecnico dei giallorossi Okan Buruk lo ha escluso dai convocati per la gara di campionato in casa del Konyaspor, valevole per la 23esima giornata della Super Lig turca.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Verso Juve-Galatasaray: Osimhen ko, decisione UFFICIALE

Leggi anche: Galatasaray, Osimhen ko: niente Konyaspor per l’incubo della Juve

Leggi anche: Infortunio Sané: l’attaccante tedesco del Galatasaray va ko. Le ultime sui tempi di recupero verso la Juve

MERCATO SEMPRE ACCESO. LE VERITÀ DI VLAHOVIC & OSIMHEN OPENDA IN USCITA

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.