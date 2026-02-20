Verso ' il derby' per eccellenza | nerazzurri a Firenze per una gara da dentro o fuori
Il derby tra Fiorentina e Pisa si avvicina: il match si giocherà lunedì 23 febbraio alle 18.30 allo stadio Franchi. La partita si presenta come una sfida decisiva per entrambe le squadre, che cercano punti fondamentali in campionato. I nerazzurri di Pisa arrivano determinati dopo le ultime vittorie, mentre i viola vogliono consolidare la loro posizione in classifica. La tensione cresce tra i tifosi, pronti a sostenere le rispettive squadre in una sfida che promette emozioni intense. La partita rappresenta un momento chiave per le due formazioni.
Lunedì 23 febbraio, al Franchi, lo Sporting Club dovrà necessariamente centrare la vittoria per tenere aperta la corsa verso la salvezza ‘Il derby dei derby’ è alle porte: lunedì 23 febbraio il Pisa scenderà in campo al Franchi, alle 18.30, per sfidare la Fiorentina. Per i nerazzurri si tratta a tutti gli effetti di una partita da dentro o fuori: in novanta minuti gli uomini di mister Hiljemark si giocheranno molte delle residue speranze di tenere in vita la corsa verso la salvezza. Di spazio per recuperare sulle formazioni che precedono in classifica, Fiorentina in primis, ce n'è sempre meno.🔗 Leggi su Pisatoday.it
