versilia segnaletica festeggia i 25 anni

La società Versilia Segnaletica compie 25 anni, un traguardo che dimostra la sua lunga esperienza nel settore. In questi anni, ha installato milioni di cartelli e dipinto chilometri di strisce sulle strade della zona. Tra le sfide affrontate, la gestione di lavori di segnaletica anche in condizioni meteorologiche difficili. L'azienda ha contribuito a migliorare la sicurezza stradale con interventi rapidi e precisi. Ora si prepara a nuove iniziative per continuare a supportare la viabilità locale.

25 anni di storia ma, soprattutto, di milioni di cartelli posizionati e chilometri di strisce dipinte. Versilia Segnaletica stasera con un party al ristorante La Rocchetta festeggia l'attività, un traguardo che profuma di asfalto, vernice fresca e, soprattutto, di grande dedizione. Fondata nel 2001, ha saputo trasformare un settore tecnico in un servizio essenziale per la comunità, garantendo sicurezza e ordine sulle strade della Versilia e oltre. E' stato Gianluca Ceragioli, dopo un'esperienza come dipendente di una ditta di insegne pubblicitarie, a decidere di scommettere su un'idea, partendo con un piccolo furgone tra mille difficoltà ma tanta passione.