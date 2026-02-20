Verremo a farvi visita Antifascista minaccia al cellulare il padre di una ragazza del collettivo Nemesi video

Un antifascista ha minacciato telefonicamente il padre di una ragazza del collettivo Nemesi, portando le autorità a indagare su un episodio di intimidazione. La telefonata, registrata e diffusa sui social, è avvenuta poco dopo l’omicidio di Quentin Deranque a Lione, attribuito a gruppi antifascisti. La minaccia è diventata un’altra prova delle tensioni crescenti tra le parti, mentre le forze dell’ordine cercano di fare luce sulla vicenda. La famiglia ha deciso di denunciare l’accaduto.

Dopo l'omicidio di Quentin Deranque a Lione ad opera degli antifascisti, non si fermano le intimidazioni verso le ragazze del collettivo Nemesis. Il papà di Yona Faedda ha ricevuto una telefonata di gravi minacce sul cellulare: «Bene, voi abitate a Besançon». L'anonimo, tra le altre cose, ha anche detto l'indirizzo esatto dell'abitazione, che è stato censurato nel video pubblicato dalla responsabile del movimento femminista di destra, per motivi di sicurezza. L'intimidazione, però, prosegue: «Avete anche una figlia che si chiama Yona? Sono qua vicino a Lione e potrei venire». Poi l'antifascista da telefonata conclude: «Bene, verrò a farvi visita».