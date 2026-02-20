Un uomo di 54 anni ha investito e ucciso un passante davanti a un centro commerciale di Verona. Dopo averlo travolto quattro volte, il conducente ha proseguito la sua corsa fino a una rotonda, dove ha tamponato un’auto e aggredito il conducente. La polizia ha arrestato il 54enne poco dopo l’incidente. La vittima si trovava in zona per fare acquisti quando è stato colpito. La dinamica resta ancora da chiarire.

Lo ha investito quattro volte e poi, arrivato a una rotonda, è prima andato a schiantarsi contro un’auto per poi aggredire il conducente. È quanto, in estrema sintesi, accaduto a San Bonifaci0 (Verona) questa mattina, alle 7 circa. Il presunto aggressore è un uomo di 54 anni di origini tunisine che ha investito e ucciso un 55enne, aggredendo poi un 63enne. Dagli elementi raccolti dagli inquirenti, comprese le immagini delle telecamere in zona, un uomo a bordo di un’auto si è avvicinato al 55enne che stava camminando e lo ha sorpreso alle spalle, investendolo una prima volta. L’aggressore lo ha poi investito altre tre volte per poi abbandonare il corpo e dirigersi verso la rotonda che si trova vicino alla caserma dei carabinieri del paese dove ha tamponato un’auto ferma in sosta e poi è sceso dall’auto e ha aggredito il conducente.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Verona, investito e ucciso davanti centro commerciale: arrestato 54enne

