Verona investito e ucciso davanti centro commerciale | arrestato 54enne
Un uomo di 54 anni ha investito e ucciso un passante davanti a un centro commerciale di Verona. Dopo averlo travolto quattro volte, il conducente ha proseguito la sua corsa fino a una rotonda, dove ha tamponato un’auto e aggredito il conducente. La polizia ha arrestato il 54enne poco dopo l’incidente. La vittima si trovava in zona per fare acquisti quando è stato colpito. La dinamica resta ancora da chiarire.
Lo ha investito quattro volte e poi, arrivato a una rotonda, è prima andato a schiantarsi contro un’auto per poi aggredire il conducente. È quanto, in estrema sintesi, accaduto a San Bonifaci0 (Verona) questa mattina, alle 7 circa. Il presunto aggressore è un uomo di 54 anni di origini tunisine che ha investito e ucciso un 55enne, aggredendo poi un 63enne. Dagli elementi raccolti dagli inquirenti, comprese le immagini delle telecamere in zona, un uomo a bordo di un’auto si è avvicinato al 55enne che stava camminando e lo ha sorpreso alle spalle, investendolo una prima volta. L’aggressore lo ha poi investito altre tre volte per poi abbandonare il corpo e dirigersi verso la rotonda che si trova vicino alla caserma dei carabinieri del paese dove ha tamponato un’auto ferma in sosta e poi è sceso dall’auto e ha aggredito il conducente.🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Ucciso dopo essere stato investito davanti al centro commerciale di San Bonifacio
Leggi anche: Uomo investito e ucciso davanti al centro commerciale: "Inseguito con l'auto anche sull'aiuola"Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Villaverla, travolto e ucciso da un'auto mentre attraversa sulle strisce pedonali; Omicidio a San Bonifacio: il luogo dell'investimento; Francesco Mazzoleni morto investito a Barzana, il ciclista 18enne del Goodshop Team travolto vicino casa; Villaverla, scende dall'auto e viene travolto sulle strisce. Muore davanti alla moglie.
San Bonifacio, investito e ucciso davanti a un centro commerciale. Un fermoRestano ancora da chiarire i contorni della vicenda che ha scosso San Bonifacio, in provincia di Verona, nelle prime ore del mattino. L’unico che potrà ricostruire con precisione quanto accaduto è ... rainews.it
San Bonifacio, uomo investito più volte e ucciso davanti al centro commerciale: c'è un fermoSul posto i carabinieri. Si tratterebbe di un'esecuzione, una persona è stata portata in caserma ... corrieredelveneto.corriere.it
Uomo trovato morto a San Bonifacio, investito più volte vicino a un centro commerciale. Fermata una persona. #Veneto #Verona #Cronaca #Inevidenza x.com
Grave incidente questo pomeriggio, intorno alle 14.30. #veronanetwork #cronaca #pedoneinvestito #genovesa - facebook.com facebook