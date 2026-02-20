Verona blindata per le Olimpiadi | Meloni tra sicurezza e grande festa

A Verona, le autorità hanno rafforzato le misure di sicurezza per la festa di chiusura delle Olimpiadi invernali, che vede la partecipazione della premier Meloni. La città si è riempita di agenti e barriere per garantire l’ordine pubblico durante l’evento. Strade e piazze sono state chiuse al traffico, creando disagi tra i residenti e i visitatori. La capitale dell’arte si prepara ad accogliere migliaia di persone per questa celebrazione.

Verona si prepara alla festa di chiusura delle Olimpiadi invernali: massima sicurezza e attesa per la premier Meloni. Verona è al centro dell'attenzione internazionale in vista della cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026, prevista per domenica all'Arena. L'evento, che vedrà la partecipazione della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, si svolgerà sotto una stretta sorveglianza, con un dispiegamento imponente di forze dell'ordine e tecnologie avanzate. La città scaligera si prepara ad accogliere un'affluenza significativa di pubblico e autorità, concludendo così un'edizione dei Giochi che ha l'Italia protagonista.