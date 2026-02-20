Veroli sorvegliato speciale in trasferta con il furgone pieno di refurtiva

Un uomo di 35 anni è stato denunciato dai Carabinieri di Veroli durante un controllo notturno. L'uomo era in trasferta con un furgone carico di oggetti rubati, che sono stati sequestrati sul posto. La presenza di refurtiva ha portato all’intervento immediato delle forze dell’ordine, che hanno fermato il veicolo e verificato la provenienza della merce. L’operazione ha evitato che altri furti potessero essere compiuti nella zona.

L'uomo è stato bloccato dai carabinieri durante un controllo. Trovato un distributore di caffè ed un cambiamonete Un'operazione di controllo notturno dei Carabinieri della Stazione di Veroli ha portato al recupero di diversa refurtiva e alla denuncia di un pregiudicato di 35 anni. I militari, impegnati in un servizio di perlustrazione mirato al contrasto dei reati predatori, hanno intercettato un autocarro sospetto con due persone a bordo che si aggirava nella prima periferia della città. Alla guida del mezzo si trovava il 35enne, sul quale pendeva la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Perugia.