Verde e nuove alberature Controlli e manutenzione
A Orbetello, un intervento di manutenzione del verde pubblico sta cambiando il volto del centro storico. Il Comune ha deciso di sostituire alcune alberature vecchie e pericolose con nuove piante più sicure e più belle, per migliorare l’aspetto della zona e garantire la sicurezza di pedoni e automobilisti. L’operazione coinvolge anche controlli regolari e interventi di cura delle piante già presenti. Il progetto si inserisce in un piano più ampio di riqualificazione urbana, che continuerà nelle prossime settimane.
ORBETELLO "Nel centro storico di Orbetello è in corso un importante intervento di manutenzione del verde pubblico, unitamente alla sostituzione di alcune alberature più idonee al decoro urbano e alla sicurezza del traffico ". Lo annunciano il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti (foto), e il consigliere delegato ai lavori pubblici, il senatore Roberto Berardi. "È in corso – spiegano il primo cittadino e il consigliere Berardi - la sistemazione delle siepi dei Giardini Chiusi, in seguito è programmata la manutenzione di quelle in piazza della Repubblica e in piazza Cortesini. Dopo qualche giorno possiamo già osservare che il nuovo servizio dedicato alla manutenzione delle siepi sta procedendo molto bene.
