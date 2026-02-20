Ventimiglia migranti nascosti nel collegamento dei vagoni dei treni e in camion di autisti ignari | 15 arresti

A Ventimiglia, le forze dell’ordine hanno scoperto migranti nascosti nei vagoni dei treni e nei camion di autisti ignari, causando l’arresto di 15 persone. La polizia ha smantellato una rete che facilitava il passaggio illegale tra Italia e Francia, con alcuni migranti nascosti in compartimenti segreti. L’indagine ha portato alla scoperta di metodi sofisticati usati per eludere i controlli, tra cui nascondigli nascosti tra i bagagli e nelle aree meno visibili dei mezzi di trasporto. Le autorità continuano a monitorare la zona per bloccare altri tentativi di ingresso illegale.

Smantellata una rete transfrontaliera tra Italia e Francia: 15 arresti per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Ventimiglia, migranti nascosti nel collegamento dei vagoni dei treni e in camion di autisti ignari: 15 arresti Leggi anche: Nuovo orario dei treni, tutti esasperati. Ritardi e vagoni come carri bestiame Leggi anche: La mamma dei migranti che a Ventimiglia offre casa, doccia e cibo ai disperati all’addiaccio Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Ventimiglia (IM): Operazione congiunta italo-francese contro il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.; Ventimiglia, blitz italo-francese contro i passeurs: 15 misure cautelari e oltre 200 episodi ricostruiti; Immigrazione clandestina: 14 arresti tra Italia e Francia, coinvolta L’Aquila; Operazione congiunta italo-francese contro il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. IN MANETTE #ventimiglia Indagine condotta nell’ambito di una Squadra investigativa comune italo-francese avviata nel giugno 2025, coordinata dalla Procura della Repubblica di Imperia e dalla Procure de la République di Nizza - facebook.com facebook