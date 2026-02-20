Ventimiglia | giudice ribalta revoca Cda sindaco accusato di abuso

Il giudice di Ventimiglia ha annullato la revoca di Martinetto dal consiglio della Fondazione Chiappori, accusando il sindaco di aver agito illegalmente. La decisione arriva dopo che il primo cittadino aveva deciso di allontanare Martinetto senza seguire le procedure corrette. La revoca era stata motivata con motivazioni poco chiare, ma il giudice ha ritenuto che si trattasse di un abuso di potere. La questione ora rischia di creare nuovi scontri tra amministrazione e gestione della fondazione.

Ventimiglia, annullata la revoca di Martinetto dal Cda della Fondazione Chiappori: il giudice accusa il sindaco di abuso di potere. Una sentenza del Tribunale di Imperia ha ribaltato la decisione del sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro, annullando la revoca dell’incarico di consigliere di amministrazione della Fondazione Chiappori a Domenico Martinetto. Il giudice Andrea Canciani ha definito “abnorme ed illegittimo” l’atto del sindaco, configurando un abuso di potere e ordinando al Comune il pagamento delle spese legali. La vicenda, iniziata a novembre dello scorso anno, solleva interrogativi sull’esercizio del potere amministrativo e sull’autonomia degli enti locali.🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Ospedale San Raffaele, Cda vota revoca amministratore unico: Galli si dimette Leggi anche: L'attore Timothy Busfield in prigione. È accusato di abuso su minori Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Ventimiglia, giudice sospende decreto del sindaco e reintegra Martinetto. La replica di Flavio Di Muro«Prendiamo atto del provvedimento del Tribunale, che ha natura cautelare e temporanea, e ribadiamo il pieno rispetto delle decisioni dell’autorità giudiziaria» ... riviera24.it Il Tribunale blocca il Sindaco: illegittima la revoca di Martinetto dalla Fondazione ChiapporiIl provvedimento, firmato il 4 febbraio dal giudice civile Andrea Canciani, arriva a seguito del ricorso presentato da Martinetto, assistito dall’avvocato Tiziana Panetta, contro il Comune di ... riviera24.it Ventimiglia, quarto riconoscimento di debiti fuori bilancio: Comune condannato per l'autovelox di frazione Porra Il Giudice di Pace di Sanremo annulla nuovamente le sanzioni per mancata omologazione e condanna il Comune a pagare spese e danni - facebook.com facebook