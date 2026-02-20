Venezia-Pescara la prima senza Desplanches e contro Dagasso | ultime probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Il match tra Venezia e Pescara si gioca sabato 21 febbraio alle 15, dopo la conferma che Desplanches non sarà in campo e Dagasso torna disponibile. Questa partita rappresenta la prima di tre sfide difficili per gli abruzzesi, che affronteranno una squadra in buona forma. Il Venezia, che gioca in casa, cerca di consolidare la propria posizione in classifica. La partita sarà trasmessa in diretta tv e in streaming, offrendo ai tifosi la possibilità di seguire ogni momento della gara.

Sabato 21 febbraio alle ore 15 il Pescara è chiamato alla prima delle 3 partite sulla carta impossibili, in casa del Venezia che farà da prologo alle sfide con Palermo in casa e Frosinone fuori. Dopo la vittoria di Avellino il morale è più alto per la truppa ma non mancano le defezioni in laguna nella truppa biancazzurra. ULTIME - Desplanches starà fuori almeno due mesi, forse la sua stagione è finita proprio qui. Lunedì in sostituzione arriverà uno svincolato, il 20enne Magnus Brøndbo, giovane portiere norvegese con poca esperienza. Il titolare sarà Saio, a Venezia e anche dopo. Mancherà anche Caligara.🔗 Leggi su Ilpescara.it

