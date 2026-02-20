Venezia Olimpiadi | Zaia sfida Meloni il Veneto trema?

Luca Zaia ha annunciato la sua intenzione di spingere Venezia a candidarsi per le Olimpiadi estive, sostenendo che l’evento potrebbe valorizzare la città e promuoverne la sostenibilità. La proposta ha incontrato reazioni contrastanti: Giorgia Meloni si mostra più cauta, mentre Stefania Giannini mette in discussione la fattibilità. La città si prepara a un dibattito pubblico acceso, con alcuni cittadini già preoccupati per i possibili effetti sulla laguna.

Olimpiadi a Venezia: Zaia rilancia la sfida, Meloni prudente e Stefani frena l'entusiasmo. Venezia potrebbe candidarsi ad ospitare le Olimpiadi estive, un'idea rilanciata dall'ex presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che punta sulla città lagunare come vetrina per la sostenibilità e il patrimonio culturale. La proposta, discussa a margine di un incontro a Cortina d'Ampezzo, sarà al centro di un confronto con la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Verona. L'attuale amministrazione regionale, guidata da Alberto Stefani, mantiene però una posizione cauta, concentrando l'attenzione sulle priorità immediate. Olimpiadi a Venezia, Stefani: «Oltre ai Giochi c'è la sanità, il sociale, l'importanza di essere vicini alla gente»VENEZIA - Olimpiadi a Venezia? Oltre ai Giochi, la sanità, il sociale, essere vicini alla gente: questi gli aspetti importanti, da «prima linea», per il presidente del Veneto, Alberto Stefani. Luca Zaia: «Candido Venezia alle Olimpiadi 2036»Luca Zaia non si candida a sindaco di Venezia, ma lancia ufficialmente il capoluogo veneto quale sede delle Olimpiadi estive del 1936: «Sarebbero 80 anni dopo i primi Giochi di Cortina.