Venezia il Csm sceglie la moglie di Davigo come nuovo procuratore

Il Csm ha deciso di nominare la moglie di Davigo come nuovo procuratore di Venezia, causando una divisione netta tra i membri. La votazione si è conclusa con un pareggio di 14 a 14, evidenziando le tensioni interne alla magistratura. La scelta si è scontrata con le aspettative di chi desiderava un profilo diverso per la guida della procura. La decisione finale si è presa al termine di una riunione lunga e combattuta, lasciando aperti molti dubbi sulla trasparenza del processo. La nomina entrerà in vigore nei prossimi giorni.

Pareggio secco, quattordici voti a testa: per scegliere il nuovo Procuratore della Repubblica di Venezia il Consiglio superiore della magistratura si è spaccato esattamente a metà, come ai brutti tempi in cui comandavano le correnti. A venire nominato è stato così il concorrente più anziano: Alessandra Dolci (nella foto), attualmente procuratore aggiunto a Milano. Ma la cronaca secca non rende l'idea dello scontro frontale e delle antiche ruggini tra colleghi che hanno accompagnato la gara. Perchè Alessandra Dolci non è solo una toga super-esperta e super-titolata: è anche la moglie di Pier Camillo Davigo, ex pm di Mani Pulite, ex presidente dell'Associazione nazionale magistrati, ex membro del Csm, recentemente condannato a un anno e tre mesi di carcere per rivelazione di segreto d'ufficio.