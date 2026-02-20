Veneto | OK a pensioni per cani e gatti semplificata la legge

Il Consiglio regionale del Veneto ha dato il via libera a una legge che permette di aprire pensioni per cani e gatti, rispondendo a molte richieste di proprietari. La nuova normativa semplifica le procedure per avviare queste strutture e garantisce regole chiare per le strutture di custodia. Un esempio concreto è l’aumento delle strutture autorizzate nelle ultime settimane, che ora potranno operare senza difficoltà burocratiche. La legge mira a tutelare gli animali e a facilitare i proprietari nella gestione delle vacanze.

Veneto, una nuova legge per le pensioni di cani e gatti: al via il percorso normativo. Il Consiglio regionale del Veneto potrebbe presto approvare una legge che disciplina le strutture di custodia per animali da compagnia, rispondendo a una crescente domanda di servizi specifici e colmando un vuoto legislativo. La proposta, presentata il 20 febbraio 2026 dal consigliere Enoch Soranzo di Fratelli d'Italia, mira a semplificare le procedure burocratiche, tutelare il territorio e garantire standard elevati di benessere per gli animali. Un cambiamento nel rapporto con gli animali da compagnia. Negli ultimi anni, il rapporto tra i cittadini veneti e i loro animali domestici è profondamente mutato.

