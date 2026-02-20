Veneto | OK a pensioni per cani e gatti semplificata la legge
Il Consiglio regionale del Veneto ha dato il via libera a una legge che permette di aprire pensioni per cani e gatti, rispondendo a molte richieste di proprietari. La nuova normativa semplifica le procedure per avviare queste strutture e garantisce regole chiare per le strutture di custodia. Un esempio concreto è l’aumento delle strutture autorizzate nelle ultime settimane, che ora potranno operare senza difficoltà burocratiche. La legge mira a tutelare gli animali e a facilitare i proprietari nella gestione delle vacanze.
Veneto, una nuova legge per le pensioni di cani e gatti: al via il percorso normativo. Il Consiglio regionale del Veneto potrebbe presto approvare una legge che disciplina le strutture di custodia per animali da compagnia, rispondendo a una crescente domanda di servizi specifici e colmando un vuoto legislativo. La proposta, presentata il 20 febbraio 2026 dal consigliere Enoch Soranzo di Fratelli d’Italia, mira a semplificare le procedure burocratiche, tutelare il territorio e garantire standard elevati di benessere per gli animali. Un cambiamento nel rapporto con gli animali da compagnia. Negli ultimi anni, il rapporto tra i cittadini veneti e i loro animali domestici è profondamente mutato.🔗 Leggi su Ameve.eu
Leggi anche: Perché la legge Dexter approvata in Florida è un buon esempio per l’Italia: chi maltratta cani e gatti non potrà più averne
Leggi anche: Serve una legge che vieti per sempre fuochi d'artificio e bengala. Nell'attesa, ecco cosa possiamo fare (e non fare) per aiutare i nostri cani e gatti di casa ma anche ricci e uccelli smarritiLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Reddito di cittadinanza e pensioni di invalidità, togliere il primo ha fatto aumentare le seconde? L'analisi di Cgia sull'incremento in VenetoI numeri, innanzitutto. Il contesto su cui si basa l'analisi dell'Ufficio studi della Cgia è la fotografia scattata il 31 dicembre 2024: quell'epoca le pensioni di invalidità erogate in Veneto erano ... ilgazzettino.it
Reddito di cittadinanza e pensioni di invalidità, togliere il primo ha fatto aumentare le seconde? L'analisi di Cgia sull'incremento in VenetoLa regione con l’incidenza più alta delle pensioni di invalidità complessive (previdenziali e civili) sul totale abitanti è la Calabria (13,2%). Seguono la Puglia (11,6%), l’Umbria (11,3%) e la ... ilgazzettino.it
Soranzo (FdI): "Veneto: arriva la proposta di legge per le pensioni di cani e gatti. Una proposta per garantire benessere animale e certezze agli operatori" tinyurl.com/rhuaxdpu x.com
Investimenti in pensioni integrative per circa 3 milioni. «Conflitto di interessi, gli intermediari ora paghino» - facebook.com facebook