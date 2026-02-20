Venerdi 20 Febbraio Live Rai Sport | Diretta Gare Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026

Venerdì 20 febbraio, Rai Sport trasmette in diretta le gare delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. La causa è la forte attenzione del pubblico italiano verso le competizioni in corso, che vengono seguite con grande interesse su Rai 2 e Rai Sport. La giornata prevede sessioni dal vivo, riassunti serali e approfondimenti dedicati agli atleti italiani. Le immagini delle discipline sulla neve e sul ghiaccio catturano l’attenzione degli spettatori, che si preparano a vivere ogni momento delle Olimpiadi.

Anche oggi Venerdi 20 Febbraio 2026, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e.