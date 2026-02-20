Venduta per 24,6 milioni la casa dei Beckham nel grattacielo di Zaha Hadid

David e Victoria Beckham hanno venduto il loro attico nel grattacielo di Zaha Hadid per 24,6 milioni di euro. La coppia ha scelto di mettere sul mercato questa residenza di lusso, situata nel quartiere di Miami, dopo averla acquistata alcuni anni fa. L’attico, con una vista panoramica sull’oceano, è stato uno dei simboli del loro stile di vita esclusivo. Ora, la coppia si prepara a trasferirsi in una nuova casa.

Per David e Victoria Beckham è arrivato il momento dei saluti. La coppia ha infatti deciso di vendere l'attico nel "One Thousand Museum", l'edificio che ha reso ancora più iconico lo skyline della Florida. Una vendita che ha sfiorato i 25 milioni di dollari: un guadagno netto rispetto ai quasi 20 milioni investiti nel 2020. Eppure, oltre le cifre record, questa dimora sospesa tra le nuvole di Miami porta con sé un valore unico: quello di essere un capolavoro assoluto firmato da Zaha Hadid, vera e propria leggenda dell'architettura mondiale.