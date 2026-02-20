Vende shaboo nascosto tra i documenti in carcere

Un uomo di 35 anni, nigeriano e titolare di un internet point in via Nicolò Dall’Arca, è finito in arresto perché nascondeva shaboo tra i documenti. La polizia ha scoperto che, tra le carte, il sospettato consegnava droga ai clienti. L’indagine, durata diverse settimane, ha portato alla perquisizione dell’attività commerciale, dove sono stati trovati quantitativi di sostanza stupefacente. La scoperta ha svelato un traffico nascosto tra i documenti, con il soggetto che gestiva le consegne di shaboo direttamente dal suo negozio.

Tra un documento e l'altro, forniva pure shaboo ai suoi clienti. La Squadra mobile, al termine di un'attenta attività di indagine, ha arrestato l'altro giorno un nigeriano di 35 anni, titolare di un internet point di via Nicolò Dall'Arca. Stando a quanto ricostruito dagli investigatori, il trentacinquenne, unico in città autorizzato a rilasciare il certificato nigeriano chiamato 'Nin' (numero identificativo nigeriano), una sorta di codice fiscale essenziale per ottenere documenti di vario tipo in Nigeria, come patente e passaporto, sfruttando la copertura dell'attività commerciale e la posizione all'interno della comunità nigeriana vendeva la pericolosa droga nel suo negozio.