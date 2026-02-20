Vasseur ha dichiarato che oggi è stato registrato il miglior tempo durante i test pre-stagionali in Bahrain, ma avverte che in Australia la situazione potrebbe cambiare. La scuderia ha mostrato un buon ritmo, ma il team resta cauto sulle prime valutazioni. Con i primi dati raccolti, si inizia a capire davvero quale sarà la competitività in pista. I risultati di oggi portano a nuove aspettative, mentre si prepara l’atteso debutto in Australia.

La chiusura dei test pre-stagionali in Bahrain ha definito l’inizio della stagione, offrendo segnali chiari sul potenziale della scuderia e accendendo l’entusiasmo tra i tifosi. La Ferrari ha chiuso la sessione con il miglior tempo assoluto tra i team, generando entusiasmo tra i sostenitori del Cavallino Rampante. Charles Leclerc ha segnato 1'31"992 utilizzando un set di pneumatici C4, più morbidi rispetto a quelli adottati dai principali avversari, e ha guidato i primi 5 tempi della giornata, contando su 4 set di C4 e uno di C3. La sessione ha visto emergere un tempo di riferimento 1'32"655 ottenuto a parità di mescola con i diretti concorrenti, in condizioni di pista comparabili.🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Vasseur: "Oggi il miglior tempo, ma in Australia sarà diverso. Non traiamo conclusioni ora

Leggi anche: Runjaic dopo Juventus Udinese: «Meglio nella ripresa, ma nel nostro miglior momento abbiamo concesso il rigore. Peccato essere usciti, ma contro il Genoa sarà diverso»

Leggi anche: Frederic Vasseur predica calma: “La prestazione è relativa in Bahrain, non bisogna trarre conclusioni”

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.