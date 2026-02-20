Amerigo Varotti ha portato con successo il suo progetto nella Valcesano, conquistando nuovi sostenitori. La sua associazione ‘Cultura della Bellezza’ ha registrato un aumento di adesioni durante l’evento locale, coinvolgendo cittadini interessati a valorizzare il patrimonio culturale del territorio. La partecipazione attiva si traduce in incontri e iniziative pratiche, come laboratori artistici e visite guidate. La presenza di Varotti ha stimolato entusiasmo tra i partecipanti, pronti a collaborare per promuovere la bellezza e le tradizioni della zona.

Doppio ‘colpo’ in Valcesano per l’associazione di promozione sociale ‘Cultura della Bellezza’, creata da Amerigo Varotti. Negli ultimi giorni vi hanno aderito i comuni di Mondavio e San Lorenzo in Campo. In lessico calcistico una ‘doppietta’ di cui Varotti si dice "molto felice, perché rafforza il nostro impegno per valorizzare l’enorme patrimonio culturale e ambientale del territorio". "La promozione turistica è essenziale per mettere in luce i nostri tesori e creare le condizioni per uno sviluppo economico sostenibile togliendo, innanzitutto, dall’isolamento i borghi dell’entroterra. Ed essenziale è l’aggregazione, la solidarietà e sussidiarietà tra paesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Varotti conquista la Valcesano. Adesioni a ’Cultura della bellezza’

Capitale della Cultura 2028, in aumento le adesioni a sostegno della candidatura di AnconaAncona si fa avanti come candidata per la corsa a Capitale Italiana della Cultura 2028.

Capitale della cultura 2028: "Avete nascosto il dossier". Intanto arrivano altre adesioniAncona ha scoperto che il suo dossier per la candidatura a Capitale Italiana delle Cultura 2028 è stato nascosto, mentre arrivano nuove adesioni che rafforzano la sua proposta.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.