Varese Azzurra | Il Giappone Domina il Ghiaccio 5 Medaglie e

Il Giappone si è affermato come protagonista ai Giochi di Milano Cortina 2026, vincendo cinque medaglie nel pattinaggio artistico su ghiaccio. Due atlete, Kaori Sakamoto e Ami Nakai, hanno salito il podio portando a casa rispettivamente l’argento e il bronzo nella gara femminile. La competizione si è svolta al Palaghiaccio di Varese, dove le giapponesi hanno mostrato una tecnica impeccabile e grande determinazione. La loro performance ha impressionato il pubblico e ha rafforzato il ruolo del Giappone tra le nazioni più forti in questa disciplina.

Varese sul Podio Olimpico: L'Argento e il Bronzo Giapponesi Forgiati al Palaghiaccio. Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 hanno brillare il Giappone nel pattinaggio di figura, con due atlete, Kaori Sakamoto e Ami Nakai, conquistare rispettivamente l'argento e il bronzo nella competizione femminile. Un successo che affonda le radici nell'impegno e nella preparazione svolta presso l'Acinque Ice Arena di Varese, trasformando la struttura lombarda in un trampolino di lancio per le ambizioni nipponiche. Un Centro di Eccellenza per il Pattinaggio Giapponese. La scelta di Varese come base operativa per la nazionale giapponese non è casuale.