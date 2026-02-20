La Fiorentina ha vinto 3-0 contro la Jagiellonia grazie ai gol di Ranieri, Mandragora e Pi. La causa principale di questa vittoria è stata la prestazione determinante dei giocatori, che hanno dominato il campo fin dai primi minuti. Ranieri ha messo a segno un gol importante, mentre Mandragora ha controllato il centrocampo con energia. La squadra viola punta ora a qualificarsi in Conference League, con Ranieri e Mandragora considerati elementi chiave per il successo. La partita si è conclusa con un risultato che lascia aperte molte possibilità.

La sfida d’andata tra Jagiellonia e Fiorentina si chiude con una vittoria esterna dei viola per 0-3, firmata dai passi decisivi di Ranieri, Mandragora e Piccoli. Nonostante la posizione in classifica della formazione polacca, capolista in campionato, la Fiorentina resta coinvolta nella zona a rischio retrocessione, mantenendo una gestione efficace del match e una marginale difficoltà contenuta. In chiave futura, il ritorno al Franchi precede il derby contro il Pisa, che amplia gli scenari della stagione. «Da quando sono qui dico che la Conference è una competizione importante a cui teniamo, e avevamo l’obiettivo di uscire dalla zona calda per concentrare le energie su questo impegno. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Vanoli: «Conference League obiettivo primario, Ranieri e Mandragora fondamentali»

Fiorentina, Vanoli nel post gara: «La Conference è una competizione alla quale teniamo. Ranieri e Mandragora? Sono due ragazzi importanti»Dopo la vittoria per 3-0 contro la Jagiellonia, Vanoli ha commentato il match in mixed zone.

Losanna Fiorentina 1-0, i toscani cadono anche in Conference League: Vanoli non esce dalla crisi!La Fiorentina subisce una sconfitta pesante in Svizzera contro Losanna, con il risultato di 1-0.

