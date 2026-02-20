Vanoli | Conference League obiettivo primario Ranieri e Mandragora fondamentali
La Fiorentina ha vinto 3-0 contro la Jagiellonia grazie ai gol di Ranieri, Mandragora e Pi. La causa principale di questa vittoria è stata la prestazione determinante dei giocatori, che hanno dominato il campo fin dai primi minuti. Ranieri ha messo a segno un gol importante, mentre Mandragora ha controllato il centrocampo con energia. La squadra viola punta ora a qualificarsi in Conference League, con Ranieri e Mandragora considerati elementi chiave per il successo. La partita si è conclusa con un risultato che lascia aperte molte possibilità.
La sfida d'andata tra Jagiellonia e Fiorentina si chiude con una vittoria esterna dei viola per 0-3, firmata dai passi decisivi di Ranieri, Mandragora e Piccoli. Nonostante la posizione in classifica della formazione polacca, capolista in campionato, la Fiorentina resta coinvolta nella zona a rischio retrocessione, mantenendo una gestione efficace del match e una marginale difficoltà contenuta. In chiave futura, il ritorno al Franchi precede il derby contro il Pisa, che amplia gli scenari della stagione. «Da quando sono qui dico che la Conference è una competizione importante a cui teniamo, e avevamo l'obiettivo di uscire dalla zona calda per concentrare le energie su questo impegno.
Fiorentina, Vanoli nel post gara: «La Conference è una competizione alla quale teniamo. Ranieri e Mandragora? Sono due ragazzi importanti»Dopo la vittoria per 3-0 contro la Jagiellonia, Vanoli ha commentato il match in mixed zone.
Losanna Fiorentina 1-0, i toscani cadono anche in Conference League: Vanoli non esce dalla crisi!La Fiorentina subisce una sconfitta pesante in Svizzera contro Losanna, con il risultato di 1-0.
Conference League, Jagiellonia-Fiorentina 0-3: i Viola ipotecano il pass per gli ottaviLa Fiorentina ipoteca il pass per gli ottavi di finale di Conference League. I viola di Vanoli calano il tris sul campo dei polacchi dello Jagiellonia Bialystok nell'andata dei playoff. È Ranieri, al ...
Tris della Fiorentina, che perla di Mandragora: Vanoli vede gli ottavi di ConferenceLa squadra viola conquista una vittoria importante in trasferta, aprendo al meglio il doppio confronto con la formazione polacca: a segno anche Ranieri e Piccoli
La Viola vince in trasferta l'andata dei playoff di Conference League grazie ai gol di Ranieri, Mandragora e Piccoli, consolidando un vantaggio rassicurante in vista del ritorno al Franchi
