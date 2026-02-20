Vannacci svolta a Strasburgo | nuova alleanza con l’ultradestra

Roberto Vannacci, eurodeputato di Futuro Nazionale, ha deciso di unirsi all’Europa delle Nazioni Sovrane (Esn) a Strasburgo, causando reazioni tra gli altri gruppi politici. La sua scelta deriva dalla volontà di rafforzare un fronte di destra sovranista, in particolare con l’appoggio dell’ultradestra tedesca di AfD. Vannacci ha sottolineato che questa alleanza aiuta a difendere le politiche nazionali contro l’influenza esterna. La mossa ha suscitato discussioni tra i colleghi europarlamentari e potrebbe cambiare gli equilibri all’interno dell’Europarlamento.

Vannacci nell’Esn: L’Eurodeputato Fonda una Nuova Alleanza con l’Ultradestra Europea. L’europarlamentare Roberto Vannacci, leader del movimento Futuro Nazionale, è destinato ad aderire al gruppo dell’Europa delle Nazioni Sovrane (Esn) all’Eurocamera, una formazione che fa capo all’ultradestra tedesca di Alternative für Deutschland (AfD). L’annuncio ufficiale è previsto per il 24 febbraio, con una conferenza stampa in programma alle 9:30, alla presenza dei copresidenti del gruppo, René Aust e Stanislaw Tyszka. Questa decisione segna una svolta nella traiettoria politica di Vannacci, dopo la sua uscita dal gruppo della Lega e un periodo di tensioni interne.🔗 Leggi su Ameve.eu

