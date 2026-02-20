Valsassina nella bufera Una mattina di paralisi

La nevicata intensa di ieri ha causato il caos nella Valsassina. Nonostante la regione sia abituata alle nevicate e le previsioni avevano segnalato il rischio, l’accumulo di neve ha bloccato strade e mezzi di trasporto. Alcuni villaggi sono rimasti isolati per ore, con molte persone impossibilitate a muoversi. Le neve ha raggiunto anche i 50 centimetri in alcune zone, costringendo le squadre di intervento a intervenire immediatamente. La giornata si è svolta tra disagi e tentativi di liberare le vie principali.

Valsassina bloccata sotto la neve. Nonostante alla neve dovrebbero esserci abituati e nonostante le previsioni e l'allerta meteo della vigilia, ieri un'abbondante nevicata, che a tratti si è trasformata in tormenta, ha paralizzato la Valsassina. "Trenta centimetri di neve tutti insieme in poche ore – racconta un volontario della Protezione civile a Pasturo -. Era un pezzo che non se ne vedeva così tanta". Più che la neve, a causare disagi e blocchi della circolazione sono stati in realtà gli automobilisti e soprattutto i camionisti in marcia senza catene e senza dotazioni invernali, sebbene obbligatorie.