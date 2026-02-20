Valico di Brogeda ucraina fermata con oltre 150mila euro non dichiarati

Al valico di Brogeda, le autorità hanno fermato un veicolo proveniente dall’Ucraina con oltre 150mila euro non dichiarati. La somma, superiore ai limiti consentiti, ha portato al sequestro di 144.300 euro, pari al totale dell’eccesso. Gli agenti hanno controllato accuratamente il bagaglio del conducente, che ha tentato di nascondere il denaro. La scoperta ha fatto scattare immediatamente il sequestro dell’intera cifra, che sarà soggetta a verifiche. La vicenda è stata segnalata alle autorità fiscali italiane.

Il personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del Distaccamento locale di Ponte Chiasso e i militari della Guardia di Finanza hanno intercettato, presso il valico autostradale di Como-Brogeda, una donna ucraina residente in Italia in possesso di denaro contanti per un importo di 154.300 euro non dichiarati. Alla domanda di rito se trasportasse al seguito denaro pari o superiore alla soglia dei diecimila euro, prevista dalla vigente normativa valutaria, la donna ha dichiarato di portare con sé solo 5 mila euro. Avendo notato un comportamento nervoso da parte della viaggiatrice, che aumentava con il passare dei minuti, e la sua ritrosia a far avvicinare i militari al veicolo, la dichiarazione è stata ritenuta inattendibile ed è, quindi, stato eseguito un controllo più approfondito dell'automezzo.